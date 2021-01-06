أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أن إسعافات الوحدة الثانوية الأخضرية، تدخلت صبيحة اليوم، في حدود الساعة 04 سا54د من أجل حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة بحي 20 أوت بلدية الأخضرية (45 كلم)غرب مقر ولاية البويرة،

وخلف الحادث 6 مختنقين تتراوح أعمارهم بين 55 سنة و 6 سنوات تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المدينة. ليرتفع العدد الإجمالي إلى 66 حالة منذ بداية موسم البرد منها حالة وفاة تبقى الحيطة و الحذر واجبة من أجل الوقاية من حوادث الغاز.