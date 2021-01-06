تتجه إدارة نادي ضمك السعودي إلى فسخ العقد الذي يربطها بالحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة الذي تم تجديده لمدة سنة واحدة نهاية العام الماضي.

وكشفت الصحيفة "الرياضية" السعودية أن تحركات إدارة ضمك جاءت بعد أن توصَّلت إلى قناعة فنية بعدم الاستعانة بعنصر أجنبي في حراسة المرمى، وتعويض مركزه بلاعب أجنبي في الوسط الأيسر، سيتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق في 11 جانفي الجاري.

وأوضح أن الجزائري مصطفى زغبة طالب بالحصول على عقده كاملًا حتى جوان القادم ، بينما تريد إدارة ضمك تسليمه كامل مستحقاته حتى جانفي الجاري، وهو ما رفضه الحارس الأسبق لوفاق سطيف الذي أصرَّ على موقفه.

وكانت إدارة ضمك السعودي قد أنهت علاقتها بالمدرب الجزائري نور الدين زكري بالتراضي بين الطرفين وذلك بطلب من المدرب.

وغادر زكري فريقه لأسباب شخصية حسبما جاء عبر الموقع الرسمي للفريق على تويتر.