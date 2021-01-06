قام وفد من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بزيارة عمل تفقدية إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وذلك تحسبا للخرجة القادمة لـ "الخضر" شهر مارس القادم ، ضد بوتسوانا لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثامنة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021 .

وشهد الملعب خلال الفترة الأخيرة العديد من أعمال إعادة التهيئة والتي أشرفت عليها مديرية الشباب والرياضة بالبليدة.

وحسب بيان الفاف فإن والي ولاية البليدة كان حريصا على تقديم تقارير بصفة منتظمة حول التقدم في أشغال الملعب، من أجل أن يكون جاهزا في الآجال المحددة.

ومست عملية الأشغال غرف تغيير الملابس، قائمة الندوات الصحفية والمنطقة المختلطة، مكاتب الحكام ومحافظ اللقاء.

ووفق المصدر ذاته فإنه من المنتظر أن يتم التجديد الكامل لبعض المرافق الخاصة بالملعب بعد تصفيات مونديال قطر 2022.