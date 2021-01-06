كشفت تقارير إعلامية، أن الملياردير الصيني ''جاك ما'' مؤسس شركة علي بابا، اختفى عن الأنظار منذ شهرين، وغاب عن الحلقة الأخيرة من برنامج تلفزيوني كان سيظهر فيه. وحسب وكالة رويترز، فإن السلطات الصينية، قد أطلقت حملة ضد إمبراطورية علي بابا بعد انتقاده الأنظمة المالية الحكومية.

ولم يظهر رائد الأعمال الصيني البارز في أي مكان عام منذ أن انتقد النظام المالي الصيني في منتدى في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي في شنغهاي، في خطاب وضعه في مسار تصادمي مع المسؤولين، وأدى إلى تعليق السلطات الصينية فجأة عن الطرح الأولي في البورصة بقيمة 37 مليار دولار، لمجموعة "ANT" الرائدة عالميا في مجال المدفوعات عبر الأنترنت، وهي شركة متفرعة عن علي بابا. وأكدت وكالة رويترز، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أعلنت السلطات الصينية فتح تحقيق مع شركة جاك ما، بتهمة الاحتكار.

وذكرت الوكالة أن جاك ما، انتقد بشكل صريح اللوائح المالية الحكومية المتزايدة الصرامة لعرقلة تطوير التكنولوجيا، قائلا: "ركزوا فقط على المخاطر، وتجاهلوا التنمية"، بينما اتهم البنوك الصينية الكبرى بتبني "عقلية الرهن" التي "أضرت بالكثير من رواد الأعمال".

ويعتبر البعض أن ما جرى مع الملياردير الصيني، هو مجرد تحذير من قبل الحزب الشيوعي للتأكيد أنه حتى رجال الأعمال لا يمكنهم تحدي الهيئة المنظمة علناً. وفي المقابل،أكد شون راين، مستشار الأعمال في شنغهاي أنه التقى العديد من المديرين بمؤسسة علي بابا وأشخاص على علاقة بجاك ما، ولم يذكر أي منهم أن الملياردير يواجه مشاكل قانونية.

يذكر أن ثروة جاك ما تقدر اليوم بـ58.4 مليار دولار، وكان قد قام بتخصيص ملايين الدولارات لمكافحة فيروس كورونا، وقال إنه سيمنح حوالي 14.4 مليون دولار لتمويل وتطوير لقاح مضاد لكوفيد-19 في ووهان الصينية.