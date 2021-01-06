أفاد الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أن مصالح الحماية المدنية ممثلة في المركز المتقدم 140 مسكن، تدخلت صباح اليوم، في حدود الساعة 09 سا 01 د من أجل نقل جثة متوفي وجد معلق داخل ورشة قيد الإنجاز ببلدية عين الترك (12 كلم )غرب مقر ولاية البويرة ، وأضاف، الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة.

وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، قبل نقله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.