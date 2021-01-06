نشرت صفحة "طريقي" بموقع فايسبوك التابعة لمصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، قائمة الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه وهي:

- بجاية: الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية والبويرة على مستوى بلدية سيدي عيش، الطريق الولائي رقم 21 في شطره الرابط بين بلديتي سمعون وأميزور.

ـ برج بوعريريج: الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والمسيلة بالضبط على مستوى قرية المجاز بلدية العش.

ـ قسنطينة: الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ولايتي قسنطينة وأم البواقي على مستوى قرية قطار العيش بلدية الخروب.

وأشار المصدر، إلى أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور، وينصح مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر مع تخفيض السرعة.