أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية في بلاغ رسمي يوم أمس، عن تجميد النشاط الرياضي الأولمبي لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء لمدة 4 سنوات.

وقررت اللجنة الأولمبية إحالة جميع الشكاوي المقدمة ضد وديع الجريء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية من أجل خرقه القيم الأولمبية بعد تظلم هلال الشابة.

وكشفت وسائل إعلام تونسية مختلفة أن المئات من جماهير الفريق القادمين من مدينة الشابة بولاية المهدية (200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) كانوا قد تجمعوا في الأيام السابقة في ساحة" القصبة" قبالة مقر الحكومة رافعين أعلام الفريق لدفع السلطة للتدخل.

واتهم النادي اتحاد الكرة بمعاقبة الفريق الممثل لمدينة الشابة على خلفية انتقاداته المستمرة لاتحاد اللعبة ورئيسه وديع الجريء.