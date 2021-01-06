"دعت اللجنة الطبية الفيدرالية، أطباء مختلف الأندية والرابطات للمشاركة في الندوة التي تنظمها الجمعية الجزائرية لجراحة العظام والكسور يوم السبت القادم.

وكشف الاتحاد الجزائرية لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أن الندوة سينشطها خبير الفاف ورئيس المجموعة الجزائرية لجراحة العظام والكسور، الدكتور أحمد زموري والذي سيجيب عن بعض المخاوف فيما يتعلق بإصابات وآلام الركبة.

وعرفت بداية الموسم الكروي الحالي تعرض العديد من لاعبي الفرق إلى إصابات مختلفة، خصوصا وأن المنافسة الكروية توقفت لما يقارب 9 أشهر.