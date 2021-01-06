عينت لجنة التحكيم الفيدرالية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكام المعنيين بإدارة مباريات الجولة السابعة من المحترف الأول والمقررة يومي الجمعة والسبت القادمين.

وجاءت أسماء الحكام على الشكل التالي :

مولودية الجزائر ـ مولودية وهران / بن يحي، أولمبي المدية ـ وداد تلمسان / فاسيح، اتحاد بلعباس- نجم مڨرة/ قموح، سريع غيلزان- اتحاد بسكرة/ بوسليماني، نصر حسين داي ـ أولمبي الشلف/ غربال، شبيبة القبائل- اتحاد الجزائر/ عبيد شارف، نادي بارادو- شباب بلوزداد/ ميّال، شبيبة سكيكدة- شبيبة الساورة/ عوينة السعيد، أهلي برج بوعريرج- وفاق سطيف/ بوخواصة لطفي، شباب قسنطينة- جمعية عين مليلة/ بصيري.