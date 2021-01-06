أفرج في حدود الساعة الخامسة من فجر اليوم الأربعاء، عن قائمة المستفيدين من حصة 1200 وحدة سكنية اجتماعية بعاصمة ولاية المدية، وفضلا عن تعليق قوائم المستفيدين عبر ثمانية مواقع لاطلاع الجمهور عليها، تم تجنيد 15 مكتب طعن على مستوى القاعة العليا المتعددة الرياضات التابعة للمركب الرياضي إمام إلياس، تم تأطيرها بـ30 موظفا عموميا على رأس كل مكتب مدير تنفيذي ولائي لاستقبال الطعون وتوجيه أصحابها إلى الأطر القانونية لتفعيلها أمام اللجنة الولائية للطعون لاحقا.

للتذكير فإن هذه الحصة الموزعة والمتواجدة في موقع عين الجردة بإقليم بلدية ذراع السمار المجاورة، ستعقبها حصص أخرى ما بين جاهزة أو على وشك التسليم النهائي بمجموع يقارب 3000 وحدة سكنية، مما يبقي الأمل قائما لمن جانبتهم الفرحة هذه المرة، بحسب المسؤولين المحليين.