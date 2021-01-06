يعود عشية اليوم فريقا شباب بلوزداد ومولودية الجزائر إلى أجواء المنافسة الإفريقية بكل من تونس وكينيا، في مهمة متباينة لممثلي الجزائر ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.

فبالعاصمة نيروبي يتواجد أبناء العقيبة في أفضل رواق للعودة بالتأهل إلى الدور القادم خصوصا وأنهم سيخضون اللقاء بأفضلية الفوز في مواجهة الذهاب بسداسية تاريخية تقربهم من دور المجموعات.

وعرفت التشكيلة البلوزدادية التي شدت رحالها إلى كينيا يوم الأحد الماضي العديد من الغيابات آخرهم اللاعب مريزق الذي قد يحرم من المشاركة في مباراة اليوم.

مولودية الجزائر الذي يقدم عروضا كروية في المستوى مع بداية هذا الموسم سيسعى للاستماتة على أرضية ميدان الطيب المهيري عند مواجهتهم للصفاقسي التونسي المنهزم بثنائية بملعب 5 جويلية في اللقاء الأول.

وتنقل النادي العاصمي إلى تونس منقوصا من عبد المومن جابو الذي يعاني من زكام حاد ، مهدي بن علجية لأسباب فنية في حين التحق الايفواري" إيسلا" متأخرا بزملائه قادما من أبيدجان.