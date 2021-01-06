نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 ديسمبر 2020 إلى 05 جانفي 2021، عمليات عديدة في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفضت عملية البحث والتمشيط التي باشرها الجيش الوطني الشعبي بمنطقة مسلمون بتيبازة التي سبق الإعلان عنها، إلى القضاء على ستة إرهابيين واسترجاع 06 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى، في حين تم كشف مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة بإن أمناس، وكشف وتدمير 03 قنابل تقليدية الصنع ببومرداس.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 28 تاجر مخدرات وحجزت، خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 16 قنطارا و20 كيلوغراما تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في هذا الصدد، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بالنعامة 03 تجار مخدرات وحجزت 844,194 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف تاجري مخدرات ببشار وضبط كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ 605 كيلوغرام.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 23 تاجر مخدرات وضبطت 170,800 كيلوغرام من الكيف المعالج و 127 غرام من مادة الكوكايين و 3070 قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من عين تموشنت، تلمسان، وهران، غرداية، ورڨلة، تبسة وبرج بوعريريج.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإليزي، 77 شخصا وحجزت 12 مركبة و 159 مولدا كهربائيا و 77 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى 38,3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف 03 أشخاص وحجز 09 بنادق صيد ومسدسين آليين و 45890 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و 48,2 طن من مادة النحاس و 29250 علبة تبغ و 4868 وحدة من مختلف المشروبات و 384 هاتف محمول، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بسكرة، مستغانم، تلمسان، جيجل، الوادي، الطارف، أم البواقي، ورڨلة وتندوف.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 8942 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار.

وفي سياق آخر، تم توقيف 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 17 مغربيا بكل تلمسان، تمنراست، وورڨلة، النعامة، سيدي بلعباس، تبسة وبجاية.