تشهد عدد من أحياء مدينة تيسمسيلت انقطاعا في التموين بالماء الشروب جراء أشغال صيانة قنوات التوزيع حسبما أفادت به اليوم الأربعاء الوحدة الولائية للجزائرية للمياه.

ويمس هذا الانقطاع منذ يوم أمس الثلاثاء أحياء "حليلو" و"البراكة" و"230 مسكن" استنادا إلى ذات المصدر الذي أرجع ذلك إلى أشغال جارية لإصلاح تسربات بعدد من قنوات توزيع الماء الشروب متواجدة على مستوى نفس التجمعات السكنية.

وأشارت ذات الوحدة، إلى أن عملية التموين بالماء الشروب ستستأنف "بصفة عادية ومنتظمة" مساء اليوم الأربعاء وذلك مباشرة بعد انتهاء أشغال الصيانة.

يذكر أن نفس الوحدة قد سجلت خمسة تسربات بقنوات توزيع الماء الشروب بمدينة تيسمسيلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة والتي يجري حاليا التكفل بإصلاحها.