سارعت مصالح دائرة المدية إلى قطع التزود بالمياه الصالحة للشرب على سكان حي سيدي مسام ببلدية ذراع السمار غرب المدية، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية التي باشرتها مصالح الجزائرية للمياه، حول صلاحية المياه بعد الاشتباه في تلوثها و اختلاطها بمياه الصرف، و

قد تنقل رئيس دائرة المدية إلى الحي والتقى بالسكان حيث استمع لانشغالاتهم المطروحة ، وتقرر الانطلاق في أشغال تجديد الشبكات المتضررة واستكمال أشغال إزالة التلوث، وتزويد سكان الحي مؤقتا بالمياه الصالحة للشرب عن طريق شاحنات الصهاريج إلى غاية انتهاء الأشغال.