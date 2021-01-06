أشرفت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة على ولادة صبي داخل سيارة إسعافاتها بالطريق الولائي رقم رقم 01 الرابط بين بلدية أولاد منصور وبلدية المسيلة، وقد تمت العملية بنجاح رغم أن المولود كان في شهره السابع وفقد التنفس عدة مرات.

وأفادت ذات المصالح في بيان عبر موقعها في "الفايسبوك"، أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية المسيلة تدخلت، اليوم الأربعاء، على الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة على مستوى الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلدية أولاد منصور وبلدية المسيلة حيث تم استلام المرأة الحامل من سيارة مدنية لأجل عملية الإشراف على ولادة داخل سيارة إسعاف الأم والمولود من جنس ذكر تم تحويلهما إلى مستشفى سليمان عميرات .

للإشارة المولود كان في حالة صحية صعبة حيث فقد التنفس عدة مرات و قدمت له الإسعافات الطبية الاستعجالية أثناء نقله مع العلم أن المولود تمت ولادته في الشهر السابع و هو حي يرزق.

واختتم بيان الحماية المدنية أن هذه العملية تعد الثانية من في أقل من أربع وعشرين ساعة .