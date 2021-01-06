فككت مصلحة الأمن الحضري ببلدية القطار في غليزان شبكتين،إحداهما تحترف سرقة الدرجات النارية، وعددها سبعة بعدما قامت بسرقة 7 درجات نارية، وأخرى من العاصمة تروج المخدرات على مستوى بلديات دائرتي سيدي امحمد بن علي ومازونة، وعددها ثلاثة، حيث أوقفت المصلحة 7 منهم و 3 لا زالوا في حالة فرار.

وإثر معلومات وصلت المصلحة تفيد بمكان تواجد الدراجة النارية المسروقة ، مددت عناصر شرطة بلدية القطار اختصاصها إلى بلدية بوقادير بالشلف، وبعد تفتيش بيت المشتبه فيه،عثرت على الدراجة المسروقة، وقطع الغيار، وقد اعترف بفعلته وأقر على شركائه الذين ينشطون عبر إقليمي غليزان والشلف، وتم توقيف 5 منهم، و2 في حالة فرار، وقد أحيل ملفهم على قاضي التحقيق بمحكمة مازونة الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت فيما تم استرجاع 3 درجات نارية وكمية هائلة من قطاع الغيار.

كما أوقفت ذات المصلحة سيارة "إيبيزا" قادمة من العاصمة تروج المهلوسات بالمنطقة، حيث بعد تفتيشها عثر بداخلها على زهاء 200 قرص مهلوس،حيث أوقفت شخصين،والثالث الذي كان على متن سيارة أخرى لاذ بالفرار، وقد أودعهما وكيل الجمهورية الحبس.