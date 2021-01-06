نجح العربي القطري في تجاوز أزمة النتائج، عقب فوزه في آخر ثلاث مباريات له في الدوري القطري، ليصعد للمركز الثامن برصيد 15 نقطة، ويفصله عن رباعي المقدمة سوى07 نقاط. وحقق العربي الصحوة ولعب قبل أيام نهائي كأس الأمير أمام السد، لكنه خسر بصعوبة بنتيجة (2-1)، بعد أن غاب عن التواجد في النهائيات الكبرى لسنوات.

وحسب موقع " كورة " المختص فإن هناك عدة عوامل ساهمت بشكل كبير في عودة النادي إلى تجديد العهد من الانتصارات.

ووفق المصدر ذاته فإن التعاقد مع الجزائري أيوب عزي سمح بإعطاء الإضافة النوعية والصلابة للخط الدفاعي.

فبالإضافة إلى مشاركته نهائي كأس الأمير أمام السد، وقدم مستويات فنية متميزة ، خاض اللاعب السابق لأم صلال 4 مباريات في الدوري وحقق الفريق الفوز في 3 مواجهات.