أصدرت قيادة حزب حبهة التحرير الوطني قرارا، يقضي بتنحية محافظ الحزب بميلة كمال بولمعيز، وهذا بعد أن قضى على رأس المحافظة ما يقارب 20 سنة.

وبرر الحزب العتيد، تنحية بولمعيز حسب مصادر بتراجع أداء الحزب و هشاشة قواعده بالولاية .

المحافظ المعزول كمال بولمعيز نائب بالبرلمان لعهدتين ومحافظ لأكثر من 20 سنة .

وقد تم تعيين بوالصوف جمال خلفا للمحافظ المقال. وبوالصوف يعد وجها جديدا في الساحة السياسية بميلة ولم يسبق له أن كان منتخبا بأي هيئة انتخابية من قبل.