قتل، اليوم، شخص وأصيب نحو 18 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في شجار دام بين أفراد عائلتين بمنطقة ريفية ببلدية عين دزاريت. وعلم من مصدر محلي ،أن الشجار الذي نشب بمنطقة تبعد عن عين دزاريت بـ (6 كلم)، بسبب خلاف قديم على قطعة أرض فلاحية، استعملت فيه بنادق صيد،

ما أدى إلى مقتل مراهق يبلغ من العمر 16 سنة توفي عقب نقله إلى مستشفى محمد بوضياف بمهدية، وإصابة عدد آخر من الطرفين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفيات السوڨر ومهدية وعاصمة الولاية، وتدخلت بعدها مصالح الدرك لاحتواء الوضع.