أعلنت شركة اتصالات الجزائر عن مباشرتها، اليوم الأربعاء، عملية صيانة للكابل البحري SeaWeMe4، تمتد لـ"بضعة أيام"، وأكدت أنها ستسهر طوال هذه الفترة على ضمان استمرارية خدماتها وتفادي أي اضطرابات على خدمات الأنترنت.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن عملية الصيانة ستتم بالتنسيق مع "شركائها الأجانب أعضاء اتحاد شركات SeaWeMe4"، وقالت أن "استلام الكابل البحري أورفال/ألفال، سيسمح لها بضمان استمرارية خدمات الأنترنت على عكس ما كان يحدث في السابق، حين كانت تتسبب أشغال الصيانة في حدوث اضطرابات كبيرة على الشبكة".

وأضافت الشركة أن أشغال الصيانة، تعد "التزاما تقنيا وتعاقديا بالنسبة لاتصالات الجزائر تجاه أعضاء اتحاد الشركات الخاص بالكابل المعني"، مشيرة إلى أن دورة الصيانة التي ستمتد على مدار "بضعة أيام"، ستؤدي إلى "انخفاض قصير لسعة الشبكة لمدة تقارب الساعتين (2 سا) ليلة 6 يناير 2021 (بين 23.00 سا و3.00 سا صباحا)".

وأكدت اتصالات الجزائر، أنها "ستسهر طوال فترة أشغال الصيانة، على ضمان استمرارية خدماتها لكل زبائنها ومشتركيها"، وأضافت أنها "لن تدخر جهدا بشريا أو ماديا لتفادي أي اضطرابات على خدمات الأنترنت خلال التدخلات التي ستجرى طيلة دورة الصيانة".