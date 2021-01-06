دخلت البوابة الإلكترونية التي استحدثتها وزارة الطاقة والمخصصة لاستخراج التراخيص والتصاريح من طرف المتعاملين الاقتصاديين لاستيراد وتصدير المواد الحساسة حيز الخدمة.

وجاء في بيان الوزارة المنشور عبر موقعها الرسمي، أن هذه البوابة الإلكترونية التي أطلق عليها اسم "تصاريح" يمكن تطبيقها على الحاسوب أو الهاتف النقال وهي خدمة عمومية حديثة تدخل في إطار رقمنة قطاع الطاقة .

كما أوضح المصدر ذاته أن هذه البوابة الإلكترونية "مخصصة لاستخراج التراخيص والتصاريح لاستيراد وتصدير المواد الحساسة".

وأضافت أن "عملية استخراج هذه التراخيص و التصاريح يكون عن طريق رقمي يودع فيه المتعامل الاقتصادي من القطاع العام أو الخاص ملفه "إلكترونيا".

كما تمكن البوابة المتعامل الاقتصادي من متابعة كل مراحل دراسة ملفه إلى غاية حصوله على الرخصة أو التصريح دون اللجوء إلى تقديم ملفات ثقيلة ودون التنقل نحو الإدارة المركزية.

ومع دخول هذه البوابة حيز الخدمة، فإن "كل الرخص والتصاريح ل

استيراد وتصدير المواد الحساسة تتم فقط عبر المنظومة الرقمية تصاريح". وأكدت الوزارة أنه تم استحداث البوابة الإلكترونية "تصاريح" من أجل تقديم خدمة عمومية "أفضل".