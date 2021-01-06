نددت إدارة شبيبة القبائل عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بالإساءة التي تعرض لها الناطق الرسمي للفريق ميلود عيبود قبل الشروع في عقده لندوة صحفية صباح اليوم بمقر النادي. وأضطر عيبود إلى إلغاء اللقاء الصحفي بعدما شعر بالإهانة بعد العبارات التي وجهها له أحد الأنصار الحاضرين، الذي قال له :" أنت لست جزءا من تاريخ الشبيبة"، وهو ما دفع المدافع السابق للفريق إلى مغادرة القاعة.

وحسب المصدر ذاته فإن حوالي 20 مناصرا قدموا إلى محيط مقر النادي وطالبوا بالتحدث مع المسيرين وهو ما وافق عليه عيبود إلا أن الأخذ والرد في الكلام لم يدم أكثر من 10 دقائق عقب الحادثة.

وأكدت إدارة " الكناري" أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وتحتفظ بحقها في استخدام الأطر القانونية لوضع حد لهذه التجاوزات.