ذكرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتوجيهات الرئيسية لحملة الوقاية والاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من الأخطار المتعلقة بالتعرض إلى غاز مونوكسيد الكربون، حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لذات الوزارة.

ومن بين هذه التوجيهات أكدت ذات الوزارة ضرورة المراقبة السنوية لأجهزة التدفئة وتسخين المياه من طرف متخصص مؤهل في هذا المجال مع تهوية المنزل وعدم سد ثغرات الهواء حتى خلال فصل الشتاء إلى جانب عدم استخدام أجهزة التدفئة الاحتياطية المتنقلة إلا في الغرف ذات التهوية الجيدة وعلى فترات متقطعة.

كما دعت في هذا الإطار إلى عدم تشغيل محرك السيارات في مرآب مغلق واحترام تعليمات استخدام أجهزة التدفئة والتسخين وعدم استخدام أجهزة غير مخصصة لهذا الغرض كفرن الطهي والكانون.

وذكرت في نفس السياق بمدى خطورة مونوكسيد الكربون هذا الغاز الخانق غير المرئي وعديم الرائحة وسام للغاية ناتج خصوصا عن عملية احتراق سيئة بغض النظر عن مصدر الطاقة المستعملة (البوتان، الفحم، البنزين، الوقود، الغاز الطبيعي، النفط والبروبان..) معتبرة أن كثافة مونوكسيد الكربون هي نفس كثافة الهواء مما يجعله ينتشر بسرعة فائقة في المحيط.

كما يأخذ غاز مونوكسيد الكربون كغاز خانق و سام جدا مكان الأكسجين في الدم عندما يتعرض الشخص إلى تسربه حيث يدخل خلايا الدم الحمراء ويغلق على الهيموغلوبين وبالتالي يمنع دخول الأوكسجين الى الخلايا مما يتسبب في الوفاة .

وبخصوص أعراض التسمم بهذا الغاز القاتل أشار ذات المصدر إلى ظهور علامات الغثيان والدوار والصداع على الضحية كما تصاب بضعف كبير وصعوبة في الحركة وأحيانا بعض الارتباك ويمكن أن تتعرض الضحية إلى فقدان الوعي وقد تدخل في غيبوبة في حالة تأخر الإسعاف وبالتالي إلى الموت .

وفي حالة ظهور هذه الأعراض ذكر ذات المصدر بالاتصال على الفور بالمساعدة الطبية الاستعجالية (صامو) أو الحماية المدنية أو التوجه إلى أقرب مركز للصحة الجوارية.