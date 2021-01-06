حجز فريق شباب بلوزداد عشية اليوم مقعدا بدور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا عقب فوزه على نادي غورماهيا الكيني بهدفين لواحد بملعب "نيايو ستاديوم نيروبي" لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة ذاتها.

وافتتح غورماهيا باب التسجيل في الدقيقة 22 من عمر المواجهة ليعدل أمير سعيود الكفة للشباب في الدقيقة 77 قبل أن ينجح البديل بنحران في منح الأفضلية لناديه قبل 6 دقائق عن نهاية اللقاء.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي جرت بالجزائر قد انتهت بفوز الشباب بسداسية كاملة.