تم تسجيل 274 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أفادت اليوم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة و رصد الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 101120 حالة

و أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار تسجيل 4 وفيلت بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2786 حالة.

و أضاف المصدر أن 198 مريضا تماثلوا للشفاء، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 68383 حالة.