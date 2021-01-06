آخر أرقام "كوفيد-19" في الجزائر

أخبار الوطن
6 يناير 2021 () - س.أ
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تم تسجيل 274 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أفادت اليوم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة و رصد الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى  101120 حالة

و أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار تسجيل 4 وفيلت بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2786 حالة.

و أضاف المصدر أن 198 مريضا تماثلوا للشفاء، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 68383 حالة.

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