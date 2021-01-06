كشف ورثة بصديق ببلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان في محضر معاينة لمحضر قضائي بحوزة "الخبر" أن أرضهم الفلاحية الواقعة بدوار سيدي الخلفي والمغروسة بأنواع مختلفة من الأشجار المثمرة قد تعرضت للتخريب من قبل جماعة إجرامية يتراوح عددها من 15 إلى 25 شخصا مدججين بالأسلحة بيضاء، أين قامت الجماعة بمهاجمة الحارسين وخربت أشجار الزيتون والأعمدة والسياج حديدي. وقد أودع الورثة شكوى لدى المصالح القضائية لمعرفة المتسببين في الحادث الإجرامي.