نجح نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، في العودة من تونس بتأهل صعب إلى دوري مجموعات رابطة أبطال إفريقيا على حساب النادي الصفاقسي.

ورغم انهزام ممثل الجزائر بنتيجة هدف لصفر في المقابلة التي احتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس، إلا أن ذلك لم بمنع أشبال المدرب نغيز في تجاوز العقبة التونسية وضمان التواجد في قائمة أفضل 16 نادي في القارة السمراء.

وستكون مولودية الجزائر ثاني ممثل للجزائر في دوري المجموعات لأغلى المنافسات الإفريقية هذه السنة، حيث كان شباب بلوزداد قد ضمن تأهله أمسية اليوم بعد تحقيقه لفوز جديد على غور ماهيا الكيني بنتيجة هدفين لهدف بنيروبي.