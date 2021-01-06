أصدرت خلية الاتصال والعلاقات العامة، التابعة لأمن ولاية الجزائر اليوم الأربعاء 06 جانفي 2021 بلاغا تدعو فيه جميع المواطنين الذين وقعوا ضحايا نصب و احتيال للتقرب من مكتب قاضي التحقيق، بالغرفة الرابعة لدى محكمة الرويبة.

و جاء في البيان "بعد الإطلاع على القضية المتابع فيها المتهم لعماري حسين عن قضية جنحة النصب والتزوير في وثائق إدارية".

و أضاف البيان "يوجّه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الرويبة، نداء إلى كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم لعماري حسين بصفته شاهد أو ضحية للتقرب من مكتبه بالغرفة الرابعة لدى محكمة الرويبة من أجل تقييد شكواه".