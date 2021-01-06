يرتقب أن يستفيد فريق مولودية سعيدة لكرة القدم المنتمي للرابطة الثانية الأسبوع القادم من إعانة مالية قدرها 18 مليون دج، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء والي الولاية.

وأوضح السعيد سعيود على هامش إشرافه على اجتماع المجلس التنفيذي أن خزينة فريق مولودية سعيدة ستتدعم بإعانة مالية قدرها 10 مليون دج من خزينة الولاية و8 مليون دج من مديرية الشباب والرياضة.

وستسمح هذه الإعانة المالية من حل بعض مشاكل الفريق العالقة منها دفع مستحقات بعض اللاعبين التي يدينون بها لدى إدارة المولودية منذ السنة الماضية كما أشير إليه.

وقد عرف اجتماع اليوم تقييم مشاريع قطاع الأشغال العمومية ومتابعة عرض للمشاريع التنموية المسجلة بالولاية الممولة في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.