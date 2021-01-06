وقع السودان، اليوم الأربعاء، رسميا على الانضمام لـ"اتفاقيات أبراهام" مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

جاء ذلك خلال زيارة تاريخية أجراها وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وبحسب المصدر ذاته، مثل الجانب السوداني في التوقيع وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة.

ونصت الاتفاقية على "ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام".

وصرح الوزير السوداني خلال التوقيع إن بلاده تبارك ما وصفه بـ"التقارب الكبير" بين إسرائيل ودول المنطقة وانطلاق العلاقات الدبلوماسية معها.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن أنها قررت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجت عليها الخرطوم منذ عام 1993، وهو القرار الذي دخل الشهر الماضي حيز التنفيذ.