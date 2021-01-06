أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على أنه لن يستسلم، مضيفا "سنوقف عملية السرقة التي تعرضت لها الانتخابات".

وجدد ترامب، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الإعلام "لن ينقل هذه الحشود الهائلة من الناس".

وأضاف ترامب "الإعلام الزائف هو أكبر مشكلة بالنسبة لنا .. هذه العام زوروا الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.. وليلة أمس فعلوا الشيء نفسه".

وأوضح "مرة أخرى أود أن أشكركم، هذا شرف كبير أن أرى هذا الحشد الكبير من الأميركيين الذين أتوا هنا للتعبير عن رأيهم، والقول إن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشريفة".

وتابع ترامب "حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز .. كانت هناك أدلة موثقة بأننا فزنا بشكل كاسح، لم تكن النتائج متقاربة.. هل تصدقون أن بايدن حصل على أكثر من 80 مليون صوت؟ لابد أن هذه مزحة".

وتابع: "نريد إنقاذ ديمقراطيتنا التي يريدون الإساءة إليها.. الديمقراطيون استغلوا كورونا من أجل تزوير الانتخابات.. دولتنا إذا أمسكها الديمقراطيون ستدمر، ولن نسمح بذلك".