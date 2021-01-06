نجح أفراد الشرطة للأمن الحضري السابع بأمن ولاية بشـار، في حد لنشاط مسبوق قضائيا، اقترف فعلا إجراميا ماسا بالممتلكات، حسب ما جاء في بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة.

وقال نص البيان أن وقائع القضية تعود لقيام أفراد الشرطة للأمن الحضري 07، بدوريات بقطاع الاختصاص الحضري، أين لفت انتباههم شخص مشتبه به بحوزته حقيبة، هذا الأخير، مسبوق قضائيا ومعروف لدى المصلحة باقترافه سابقا لأفعال إجرامية، خاصة منها سرقة لواحق المركبات، ليتم توقيفه لتقصي الأمر، أين تبين أن الحقيبة تحوي لواحق سيارة، ومع ارتباك المشتبه به، تم تحويله لمقر الأمن الحضري 07 للتحري معه للاشتباه بأن لواحق السيارة محل سرقة.

و أضاف ذات البيان أن التحري مع المشتبه به الموقوف (18 سنة)، بين حقيقة أن لواحق السيارة التي كان يحملها بالحقيبة، هي محل سرقة، وباستغلال كافة المعلومات، تمَّ تحديد هوية الضحية (مالك المركبة).

وبالتواصل مع والد الضحية، تعرف هذا الأخير على المسروقات.

بعد استكمال إجراءات التحري في القضية، أشار نص البيان إلى أنه تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، بموجب ملف إجراء قضائي: سرقة لواحق مركبات، وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حقه أمر إيداع.