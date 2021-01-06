سحبت منظمة حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو) اليوم الأربعاء، من مقال حول برنامج تعزيز تعليم الدفاع التابع للحلف خريطة جغرافية للمغرب تدرج الصحراء الغربية المحتلة.

وقد استبدل حلف "الناتو" الخريطة القديمة بخريطة جديدة تحدد بوضوح الحدود المعترف بها دوليًا بين الصحراء الغربية والمغرب.

ونشرت الصحافة المغربية وفروعها على نطاق واسع، في الأيام الأخيرة، معلومة تفيد بأن الناتو "اعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية (...) باعتماد الخريطة الكاملة للمغرب".

ولم ينشر الناتو أبدًا بيانًا حول "سيادة المغرب على الصحراء الغربية" أو حول "المصادقة على خريطة المغرب"، لا على موقعه للإنترنت ولا من خلال الناطقة باسمه ولا حتى من خلال مجلس شمال الأطلسي.