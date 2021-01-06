تم، اليوم الأربعاء، التعرف على 15 ناديا سيشكلون دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا هذه السنة، في انتظار معرفة المتأهل الأخير من مواجهة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو التي ألغيت بسبب إصابة عددا من لاعبي الفريق الغاني بفيروس كورونا المستجد.

وستكون الجزائر، مصر، جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية ممثلة بناديين في هذا الدور، ومن المنتظر أن تلتحق بهد السودان في حال تأهل الهلال.

وقرر مراقب المباراة، إلغاء لقاء الإياب، الذي يُلعب على ملعب الهلال، لعدم اكتمال صفوف أشانتي كوتوكو بعد إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا.

ورفع مراقب المباراة تقريره للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبت في نتيجة المباراة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال في غانا بهدف دون رد.

وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 8 جانفي 2020 في القاهرة.

الأندية المتأهلة:

شباب بلوزداد (الجزائر)

مولودية الجزائر (الجزائر)

الأهلي (مصر)

الزمالك (مصر)

تي بي مازمبي (الكونغو الديمقراطية)

فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

كايزر شيفس (جنوب إفريقيا)

ماميلودي سانداونز (جنوب إفريقيا)

الوداد البيضاوي (المغرب)

سيمبا (تنزانيا)

المريخ (السودان)

الترجي (تونس)

بيترو أتليتيكو (أنغولا)

حوريا كوناكري (غينيا)

تونغيت (السنغال)

الهلال (السودان) أو أشانتي كوتوكو (غانا)