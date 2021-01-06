أكد الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي اليوم الأربعاء أن الشركة تضمن تماما شروط السلامة المثلى لمسافريها من خلال اسطول حديث مطابق للمعايير الدولية.

وردا على الترتيب الأخير للموقع المتخصص "تصنيفات شركات الطيران" لسلامة الطيران، أكد أندلسي أن هذا الترتيب "يناقض نتائج التدقيقات المختلفة التي أجريت في مجال سلامة الطيران وكذا مع ارتفاع نسبة الامتلاء مما يدل على الثقة التي تحظى بها لدى المسافرين".

وقال: "نحن شركة آمنة للغاية وقد تم الاستماع الينا من طرف الهيئات المختلفة".

ويعتمد تصنيف شركات الطيران بشكل أساسي على أربعة معايير رئيسية: عدم وجود ضحايا على مدى السنوات العشر الماضية، وعدد الحوادث المرتبطة بالطيارين التي سجلتها شركة الطيران، ونتائج عمليات التدقيق التي أجريت مع السلطات العليا في الطيران، وكذلك الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن الشركة العمومية "لم تسجل أي حادث تحطم بألوان العلم الوطني أو بشعارها".

وأوضح "إذا كان مرجع هذا التقييم هو التحطم الذي وقع خلال رحلة الخطوط الجوية الجزائرية رقم 5017 التي كانت تربط واغادوغو بالجزائر العاصمة، فيجب التذكير أن الطائرة التي تحطمت في وسط مالي في 24 جويلية 2014 (McDonnell Doug las MD-83) كانت مستأجرة من شركة سويفت إير الإسبانية".

وشدد: "في هذه الرحلة لم تكن الخطوط الجوية الجزائرية هي المشغل لأن الطائرة كانت مستأجرة بطاقمها الاسباني وليس من شركتنا ".

وفيما يتعلق بالحوادث المرتبطة بالطيارين التي سجلتها الشركة، أوضح أندلسي أن "الخطوط الجوية الجزائرية لم تسجل أي حادث خطير خلال السنوات الخمس الماضية، باستثناء حوادث من نوع "QRF" و"QRG" التي تعرضت لها حيث فرضت العودة إلى الأرض بسبب مشكلة تقنية وهي أمور متكررة لجميع الشركات العالمية ".

وذكر أيضا أن الخطوط الجوية الجزائرية قد حصلت منذ عام 2006 على اعتماد برنامج تدقيق السلامة التشغيلية من طرف اتحاد النقل الجوي الدولي وخضعت لعدة زيارات للرقابة والتفتيش في إطار تقييم سلامة الطائرات الأجنبية بهدف التحقق من التطبيق الصحيح للمعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وفيما يتعلق بالمعايير الدولية المتعلقة بجائحة كوفيد -19، نشرت الخطوط الجوية الجزائرية البروتوكول الصحي الواجب اتباعه لصالح زبائنها والمسافرين الذين يجب أن يكونوا على دراية بالتوصيات المختلفة في هذا المجال.

كما أوضح المتحدث باسم الشركة أن أسطول الخطوط الجوية الجزائرية حديث نسبيا وهو ما يعتبر عاملا مهما في سلامة الطيران.