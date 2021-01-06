انهارت اليوم الأربعاء بوسط مدينة سكيكدة بناية مهجورة في حادثة تعد "الثانية من نوعها في غضون أسبوعين"، حسب ما علم من مدير الحماية المدنية بالولاية العقيد براهيم محمدي.

وأوضح العقيد محمدي أن هذه البناية قد استفاد سكانها من عملية الترحيل الاستعجالية و الاستثنائية التي شملت ما مجموعه 43 عائلة من هذا الحي عقب انهيار البناية الأولى الأسبوع الماضي التي كانت عبارة عن بناية مهجورة بوسط مدينة سكيكدة، مضيفا أنها كانت مبرمجة للهدم في الأيام المقبلة .

وأضاف مدير الحماية المدنية أن مصالحه قد تدخلت فور وقوع الحادث دون أن تسجل أية خسائر بشرية، في حين تقوم حاليا وحدة قطاع الميناء للحماية المدنية بالتغطية الأمنية للمنطقة.

للتذكير فقد تم ترحيل الأسبوع الماضي 43 عائلة كانت تقطن ببنايات مهددة بالانهيار و مصنفة في "الخانة الحمراء" تقع بجوار البناية الأولى المنهارة و ذلك بالحي النابولي بوسط مدينة سكيكدة إلى شقق جديدة بحي الزفزاف من بينها عائلات كانت تسكن البناية التي انهارت اليوم.