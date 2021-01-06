يتنقل المنتخب الوطني الجزائر لكرة اليد- رجال إلى القاهرة (مصر) على متن طائرة خاصة، تحسبا لمشاركته في مونديال- 2021 بمصر (13- 31 جانفي)، حسبما علم اليوم الأربعاء من المدير العام للرياضات بوزارة الشباب والرياضة محمد جراوي.

وصرح جراوي لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا "يسافر الفريق الوطني الجزائري إلى العاصمة المصرية على متن طائرة خاصة يومي 11 و12 أو13 جانفي، تحسبا لمشاركته في مونديال- 2021 لكرة اليد.

وقبل التنقل إلى القاهرة، كان من المفترض، ان يخوض زملاء مسعود بركوس، تربصا بالبحرين، إلا أنه " ألغي بطلب من الطاقم الفني، قصد إراحة اللاعبين وتجنبيهم أي إرهاق، عشية انطلاق العرس العالمي".

ويشارك المنتخب الوطني لكرة اليد في مونديال – 2021، ضمن المجموعة السادسة، رفقة المغرب، البرتغال وإيسلندا. ويستهل " الخضر" الدورة" بمواجهة المغرب يوم 14 جانفي ثم، على التوالي، إيسلندا ( 16 جانفي) والبرتغال (18 جانفي).