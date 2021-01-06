بسبب انتشار جائحة كورونا تم تعليق حضور 2.5 مليون تلميذ بمدارس أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان. وبعد تمديد الحظر في ألمانيا قررت الولاية اليوم تطبيق التدريس عن بعد مع وجود خيارات أخرى.



وقررت حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية تطبيق التدريس عن بُعْد لكل التلاميذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.



وكان قد تم تعليق الحضور إلى قاعات الدرس بالنسبة لكل تلاميذ الولاية (نحو 2.5 مليون تلميذ) منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب جائحة كورونا، ومنحت سلطات الولاية أولياء أمور الطلاب المراحل الأدنى (حتى الصف الأول الإعدادي) الاختيار بين تلقي الدروس من داخل المدرسة أو عن بُعْد من المنزل، فيما تم تحويل نظام الدراسة بالكامل إلى التعليم عن بُعْد بالنسبة لطلاب المراحل الأعلى.



