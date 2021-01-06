تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمازونة (80 كلم شرق غليزان) من تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة و تزوير وثائق المركبات، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء خلية الإتصال

والعلاقات العامة لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لغليزان .



وأوضحت ذات الهيئة الأمنية أن أفراد الدرك الوطني لمازونة قد أطاحوا خلال الأسبوع الجاري بشبكة متكونة من 11 شخصا ينشط أفرادها بالجهة الغربية للوطن عبر ولايات تلمسان ووهران و عين تموشنت و غليزان .



و كان أفراد هذه الشبكة الإجرامية - وفق ذات المصدر- يقومون بسرقة المركبات و تزوير الأرقام التسلسلية والملفات الخاصة بالمركبات المسروقة إلى جانب غرس (تزوير) الملفات في تطبيقية المحلية الخاصة بالمركبة، مع إعادة بيعها بالأسواق الوطنية.



ومكنت هذه العملية من إسترجاع ستة (6) مركبات كانت محل سرقة من بينها شاحنتين، يضيف ذات المصدر الذي أشار إلى إنجاز ملف قضائي في حق المتورطين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المعنية.