أعلنت عمدة واشنطن، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول في المدينة وسط اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للرئيس الحالي (المنتهية ولايته) دونالد ترامب، أمام مبنى الكونغرس، احتجاجا على جلسة الكونغرس وبعد اقتحام المحتجين للمبنى.



وفرضت عمدة مدينة واشنطن، موريل بوسير، حظرا للتجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها شوارع المدينة، وخصوصا أمام مبنى الكونغرس الأمريكي، بحسب "سي إن إن".



واقتحم متظاهرون بعض قاعات الكونغرس ومشوا في البناء مرددين هتافات تطالب بإعادة الانتخابات، في ظل تقارير تحدثت عن وجود مواجهات مسلحة أمام مجلس النواب.



وبالتزامن مع التوترات غرد الرئيس الأمريكي، داعيا أنصاره إلى التحلي بالسلمية، كما اعتبر أن نائبه مايك بنس، لم يمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ ما يلزم "لحماية الدستور وإعطاء الولايات الفرصة لإعلان الحقائق".