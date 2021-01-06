يقوم مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ديفيد شينكر بزيارة إلى الجزائر يومي الأربعاء والخميس ، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و خلال هذه الزيارة سيستقبل السيد شينكر من قبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.



و من المنتظر أن يتم "تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية حول مسائل ثنائية واقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الصحراء الغربية والوضع في ليبيا والساحل".