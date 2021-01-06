مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشمال افريقيا يزور الجزائر

أخبار الوطن
6 يناير 2021 () -
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يقوم مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ديفيد شينكر بزيارة إلى الجزائر يومي الأربعاء والخميس ، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و خلال هذه الزيارة سيستقبل السيد شينكر من قبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

و من المنتظر أن يتم "تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية حول مسائل ثنائية واقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الصحراء الغربية والوضع في ليبيا والساحل".

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