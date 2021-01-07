* إغلاق حسابات ترامب على "تويتر وفايسبوك وسناب" مؤقتا

أغلق مواقع "تويتر" و"فايسبوك" و"سناب" مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وأخفى "تويتر" ثلاث تغريدات لترامب "نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.

وقام ترامب وحلفاؤه على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونغرس أمس الأربعاء.

وبعد استفحال الوضع، قال ترامب في تغريدة أزالها موقع "تويتر" لاحقا، إن اقتحام المبنى كان رد فعل طبيعيا. كما ألقى باللوم على نائب الرئيس مايك بنس لافتقاره "الشجاعة" لمتابعة مزاعم تزوير الانتخابات.

وأغلق "تويتر" حساب ترامب حتى 12 ساعة، بعد حذفه لتلك التغريدات ومقطع فيديو زعم فيه ترامب أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة، وحث المحتجين على العودة إلى ديارهم.

كما قام "فايسبوك" و"يوتيوب" المملوكان لشركة "Alphabet's Google"، بإزالة الفيديو أيضا. وأعلن "فايسبوك" في وقت لاحق أنه سيغلق صفحة ترامب لمدة 24 ساعة، حيث قال نائب رئيس النزاهة، جاي روزن، إن فيديو ترامب "يساهم في خطر استمرار العنف بدلا من تقليله".

وقالت الشركة إنها ستحظر المكالمات لجلب أسلحة إلى مواقع في جميع أنحاء البلاد، وستزيل أي دعم للأحداث في مبنى الكابيتول. وتصاعد الخطاب العنيف والمنشورات بشأن الأسلحة بشكل كبير في الأسابيع الثلاثة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث خططت المجموعات للتظاهر، بما في ذلك القوميون البيض والمتحمسون لنظرية المؤامرة الواسعة النطاق "QAnon".

وعمل "تويتر" و"فايسبوك" ضد حسابات "QAnon" الرئيسية العام الماضي، ولكن المؤثرين كانوا قادرين على توجيه متابعيهم إلى منصات جديدة مثل "Parler"، والقنوات المغلقة مثل تلك الموجودة على "تلغرام"، حيث كان من الصعب تتبع سلوكهم.

ومع تصاعد حصار مبنى الكابيتول، دعت جماعات الحقوق المدنية، بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير، شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعليق حسابات ترامب بشكل دائم.

* بوش: اقتحام الكابيتول مشهد مقزز ومفجع

أدان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، معتبرا أن ما حصل "مشهد مقزز ويحزن القلب".

وقال بوش في بيان له: "أشعر بالفزع من السلوك المتهور لبعض الزعماء السياسيين منذ الانتخابات". وتعليقا على اقتحام الكابيتول، أضاف: "إنه مشهد مقزز ويحزن القلب.. هذه هي الطريقة التي يتم بها الخلاف على نتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لا في جمهوريتنا الديمقراطية".

واعتبر أن "الهجوم العنيف" على مبنى الكابيتول قام به "أناس أضرمت عواطفهم بالأكاذيب والآمال الزائفة".

وأضاف: "يمكن أن يؤدي التمرد إلى إلحاق ضرر جسيم بأمتنا وسمعتنا".

* منظمة العفو الدولية تتهم ترامب بالتحريض

علقت منظمة العفو الدولية على اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لنتائج المجمع الانتخابي، قائلة إن "ترامب حرض على العنف والترهيب".

وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر" إن "ترامب وعبر رفضه قبول نتائج الانتخابات حرض على العنف والترهيب"، مشددة على أن "هذه ليست أفعال قائد، بل أفعال محرض". ورأت أن "احتضان ترامب للجماعات المتعصبة للبيض والمتطرفين، أدى إلى زيادة نيران الفوضى والعنف".

* ترامب يعترف بفوز جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان إنه "حتى لو أخالف نتيجة الانتخابات سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الحالي".

وأضاف ترامب في بيان "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

وأردف: "قلت دائما إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط... في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية معركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وجاء بيان ترامب بعد أن صادق الكونغرس الأمريكي رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

* ارتفاع حصيلة قتلى اقتحام مقر الكونغرس

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية، واشنطن، اليوم الخميس، ارتفاع وفيات أحداث الكونغرس إلى أربعة أشخاص، ثلاثة بسبب طوارئ طبية وواحد بعيار ناري.

وقال قائد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم داخل الكونغرس يوم الأربعاء. وأضاف كونتي إنه تم اعتقال 52 شخصا بعدما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس محاولين منع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في الهيئات الأمنية الأمريكية، بأن المرأة التي أصيبت خلال إطلاق نار في مبنى الكونغرس بعد دخول المتظاهرين إليه توفيت.

*الكونغرس يصادق رسميا على فوز جو بايدن

صادق الكونغرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الجاري.

*استقالات في البيت الأبيض

قدم عدد من المسؤولين الأمريكيين استقالاتهم إثر اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مناصري الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى توقف عمل مجلس الشيوخ الذي كان يناقش نتائج المجمع الانتخابي.

ومن بين المسؤولين الذين قدموا استقالتهم، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، سارا ماثيوز، التي قالت في بيان: "تشرفت بالعمل في إدارة ترامب وفخورة بالسياسات التي اتخذناها... بصفتي شخص عمل في قاعات الكونغرس شعرت بالانزعاج مما رأيته اليوم ولهذا السبب أعلن استقالتي الفورية"، مضيفة: "أمتنا تحتاج إلى انتقال سلمي للسلطة".

وأعلنت ستيفاني غريشام، رئيسة موظفي السيدة الأولى استقالتها من منصبها، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في مبنى الكابيتول.

وقالت غريشام في بيان: "لقد كان شرفا لي أن أخدم البلاد في البيت الأبيض. أنا فخورة بالإنجازات العديدة لهذه الإدارة".

وبحسب مصادر وكالة "رويترز" فإن المزيد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض يفكرون في الاستقالة، بما في ذلك مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، فيما أفادت وكالة "بلومبرغ" عن استقالة مات بوتينغر، نائب مستشار الأمن القومي.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن ريكي نيسيتا، السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض استقالت أيضا، وكذلك سارة ماتيوس، نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض.

*واقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها يوم الأربعاء في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".