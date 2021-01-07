ثمن مساعد مدرب شباب بلوزداد سليمان رحو التأهل الذي عاد به الفريق إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا عقب فوزهم على غور ماهيا الكيني بهدفين لواحد.

وقال في تصريحات للصفحة الرسمية للشباب على الفايسبوك : " الشكر لجميع الذين ساهموا في هذا التأهل ، كان هدفنا البقاء ضمن سلسلة النتائج الايجابية ، حققنا الأهم بالجزائر وأكملنا المهمة التي كانت شاقة بنيروبي."

وأضاف:" تأهلنا منطقي ومستحق، الآن تنتظرنا مباريات صعبة في الرابطة المحترفة الأولى، لدينا 26 لاعبا في المستوى، ينشطون في الفريق الأول وحتى الرديف."

وختم رحو كلامه :"نسعى دائما للظهور بوجه يليق بالفريق، الآن وجب على اللاعبين وضع الأرجل على الأرض تحسبا لما هو قادم."

وعادت بعثة ممثل الجزائر إلى أرض الوطن في حدود الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم وقرر الطاقم الفني منح يوم راحة للاعبين، على أن تعود التشكيلة غدا إلى أجواء التدريبات، تحضيرا لمواجهة نادي بارادو الإثنين المقبل .