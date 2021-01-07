سيدشن وزير المناجم محمد عرقاب يوم السبت المقبل مشروعا لإنتاج الملح المكرر في ولاية بسكرة، فضلا عن وضع حجر الأساس لمصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم في ولاية قسنطينة، حسبما ورد في بيان للوزارة.

وسيُدشن الوزير، خلال زيارة العمل للولاية التي تستغرق يومين (9 و 10 جانفي)، مشروع إنتاج الملح المكرر عالي النقاوة في بلدية لوطاية (ولاية بسكرة) التابع للشركة الوطنية للملح (إيناسيل) والبالغة تكلفته 1.840 مليون دينار، حسبما أكد ذات المصدر.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المشروع الذي يندرج في إطار سياسة تنويع المنتجات، تبلغ طاقته الإنتاجية 80 ألف طن / يوميا ويُشغل 145 عاملاً، مضيفاً أن المصنع الذي ينتج ملح عالي النقاوة، موجه لسوق الملح الغذائي والصناعي.

كما ينتج ملحًا عالي النقاوة مخصصًا لسوق الملح الصيدلاني. وأضاف ذات المصدر، أن "الملح الخام المُعالج يأتي من منجم الملح للمغير".

وحسب ذات البيان، فإن الوزير سيزور أيضًا، بهذه المناسبة، وحدتين صناعيتين للملح تابعتين لمتعاملين خاصين "شركتا كلورال وساسكو" (Chloral et Sasco). وبمدينة قسنطينة، سيشرف عرقاب على وضع حجر أساس إنجاز مصنع لإنتاج كاربونات الكالسيوم للمؤسسة الوطنية للحصى بطاقة 100.000 طن/سنويا، حسب ذات البيان.

ويستعمل كاربونات الكالسيوم في مختلف الصناعات (الورق والطلاء والبلاستيك والمطاط والزجاج والخزف والملاط السائل والأعلاف الخاصة بالمواشي والمياه المحلاة( ويسمح المشروع بتقليص فاتورة الاستيراد بالنسبة للبلد واستحداث سلسلة قيم كما سيتم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في سياق هذا الاستثمار علما أن "السوق الوطنية ممونة بالإنتاج الوطني والواردات فيما تقدر الحاجيات بـ 575.000 طن منها 48 بالمائة مستوردة".حسب نفس المصدر.

كما سيحضر الوزير أيضا حفل التوقيع بين المؤسسة الوطنية للحصى والمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية لإنجاز المشروع وسيقوم أيضا بزيارة وحدة إنتاج كاربونات الكالسيوم التي يملكها متعامل خاص .