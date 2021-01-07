كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن عقوبة الحكم السابق منير بيطام باطلة ، معتبرا في نظرها أنه لم يتم طرده من الحركة الرياضية الوطنية.

وحسب المصدر ذاته فإن بيطام استقبل أمس الأربعاء من قبل محمد سعد الأمين العام للفاف و المحامي يوسف حمودة رئيس الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات بخصوص إيقافه سنة 2014 . وبسبب إدانته لسلوك غير رياضي صادر عن بعض المسؤولين خلال إحدى مباريات البطولة عوقب الحكم الدولي في 19 سبتمبر من نفس العام.

وفي ختام بيان الفاف تم التأكيد أنه بعد مناقشات مع الشخص المعني ونظراً لعدم وجود أي وثيقة تثبت الإدانة من قبل أعلى هرم كروي، باستثناء بيان صحفي، تعتبر الهيئة الفيدرالية أن هذه العقوبة باطلة.