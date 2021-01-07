تتعرف غدا أندية شباب بلوزداد ، مولودية الجزائر ، شبيبة القبائل ، وفاق سطيف على منافسيهم في مسابقتي كأس الكاف ورابطة أبطال إفريقيا.

وستجرى القرعة في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة الفرق الفائزة في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

كما ستقام في اليوم ذاته، قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الإفريقي.

وستبدأ الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021 في 12 فيفري ، وتنتهي المواجهة السادسة والأخيرة في 10 أفريل 2021. ويلتقي فريق من المتأهل من دور الـ 32 الأول للكونفدرالية، مع فريق آخر من الخاسرين من دوري الأبطال، مع إمكانية أن يلتقي ناديان من نفس الدولة في دور الـ 32 الإضافي، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الخاسر، من دور الـ 32 لدوري الأبطال.

تصنيف الفرق المتأهلة لدوري الأبطال :

التصنيف الأول: الأهلي (مصر) ـ الوداد (المغرب) ـ مازيمبي (الكونغو) ـ الترجي (تونس).

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب إفريقيا)- حوريا كوناكري (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولودية الجزائر (الجزائر)- بترو اتليتكو (أنغولا)- الهلال (السودان).

التصنيف الرابع: كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) ـ المريخ (السودان).