أحيل خمسة مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون ليلة الأربعاء إلى الخميس في عمليتي تدخل لمصالح الحماية المدنية بالمدنية، الأولى لإسعاف أربعة مصابين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و64 سنة بحي 406 مسكن ببلدية البرواڨية وإجلائهم نحو استعجالات مستشفى بن يوسف بن خدة في حالات غثيان متفاوتة.

أما العملية الثانية لفتاة عمرها 20 سنة بحي مرج شكير بعاصمة الولاية احيلت في حالة فقدان الوعي بعد إسعافات أولية على أيدي أعوان الحماية المدنية نحو مستشفى محمد بوضياف.

و تتعلق حالتا الاختناق بتسرب غاز أحادي الكربون جراء استعمال وسائل الطبخ (طابونات) في تسخين المياه، بحسب بيان لخلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية في ظل نقص أو انعدام تهوية كافية، جراء البرد القارس الذي تعرفه عموم أرجاء الولاية على إثر الصقيع والجليد الناجمين عن الثلوج الأخيرة.