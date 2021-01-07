أفاد بيان صحفي لقيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة تسلمت "الخبر" نسخة منه، أن فصيلة الأبحاث فككت بعد تحريات عميقة عصابة دولية تحترف الاتجار في المخدرات الصلبة مشكلة من 9 أفراد بينهم امرأة ضبطت بحوزتها 1 كغ من الكوكايين.

ويضيف بيان الدرك الوطني بتبسة، أن ذات الجهة الأمنية توفرت على معلومات تفيد بالتخطيط لتهريب وترويج كمية معتبرة من مادة الكوكايين والتي تحركت في خطة مضبوطة بترقب العناصر المشتبه فيها لإلقاء القبض عليهم.والذين تم توقيفهم والسماع لهم على مستوى الضبطية القضائية.

كما سمحت العملية النوعية بحجز وضبط 01 كلغ من الكوكايين النقي و 85 غراما من الكيف المعالج و 215000 دينار من عائدات بيع الممنوعات وسيارتين سياحيتين تستعملان في عملية التهريب، 07 أظرفة فارغة عيار 09 ملم، 01 رصاصة حية عيار 09 ملم، 08 خراطيش عيار 7.62X 39 ملم،04 خراطيش عيار 16 ملم، 02 قاطع ذو قبضة بلاستيكية (كيتور)، قارورة بيضاء اللون بها قطعة بلاستيكية تحتوي على مادة من مسحوق أبيض وورق خاص بلف سجائر المخدرات و 03 وحدات من مصفاة خاصة بالسجائر ومصفاة حجم كبير خاصة بخلط المخدرات بالسجائر وأنبوب حجم كبير يستعمل في استنشاق مادة الكوكايين، أنبوب حجم صغير يستعمل في استنشاق مادة الكوكايين و1 كبسولة نوع بريقابالين 150 ملغ و01 كبسولة نوع بريقابالين 300 ملغ و02 قرص مهلوس نوع كلونازيبان 02 ملغ أكياس بلاستيكية متعددة الأشكال والألوان تستعمل في تغليف مادة الكوكايين والمخدرات و03 حوامل مغناطيسية و07 شرائح لمتعامل الهاتف النقال أوريدو، 06 شرائح لمتعامل الهاتف النقال جيزي و01 شريحة لمتعامل دولة تونس و01 شريحة لمتعامل دولة المغرب و03 بطاقات ذاكرة سعة 02 جيقا.