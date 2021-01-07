قالت افتتاحية مجلة الجيش، في عددها الجديد، أن الجيش الوطني الشعبي سيظل يواجه التحديات الأمنية المتسارعة في محيطنا الجغرافي، ويتصدى لكل المحاولات العبثية والآمال الوهمية، وأن أن الجزائر ستظل "عصية" على الأعداء، و التفكير في المساس بأمنها وسلامتها وسيادتها هو "من قبيل الوهم و السراب".

وأكدت وزارة الدفاع الوطني في افتتاحية مجلتها، اليوم الخميس، أن الجيش مستعد للضحية بفضل ترسانته القوية ووحداته المحنكة وقبلهما عزيمة الرجال الأشاوس الذين لا ترهبهم التهديدات ولا التحالفات لأنهم بكل بساطة يحملون الجزائر في قلوبهم ولا يتنكرون لتاريخهم وأشقائهم، ولا يحيدون على مبادئهم التي لا تباع ولا تشترى.

ودعا الجيش في الافتتاحية، إلى تضافر الجهود ووحدة الصف، فالجيش هو السند القوي للشعب.