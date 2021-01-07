تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة عين تالوت التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة مبحوث عنه محل أمر بالقبض من طرف محكمة تلمسان عن قضية "التهريب وتبييض الأموال"، على متن مركبة سياحية رفقة شخص يبلغ من العمر 34 سنة،

حيث ضبط بحوزتهم رخصة سياقة مزورة ووثائق إدارية مزورة خاصة بالمركبات.

بعد استكمال إجراءات البحث والتحريات في القضية تم توقيف شخصين آخرين متورطين في القضية تتراوح أعمارهما ما بين 41 و 50 سنة وكذلك تم حجز وثائق إدارية مزورة خاصة بالمركبات بأسماء أشخاص من مختلف مناطق القطر الوطني، ولوحات ترقيم أجنبية ووطنية للمركبات، بعد استكمال الإجراءات الجزائية تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية وانتحال هوية الغير مع عدم الإبلاغ.